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ABD ile Meksika sınır geçişi konusunda anlaştı

ABD ile Meksika sınır geçişi konusunda anlaştı
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD ile düzensiz göç nedeniyle kapatılan Meksika sınırındaki geçiş noktalarının açık tutulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD ve Meksika sınır geçişlerinin açık tutulması konusunda anlaşmaya vardı. Konuya ilişkin açıklama yapan Meksika Devlet Başkanı, "Anlaşmaya varıldı, demiryolu geçişleri ve sınır köprüleri durumu normalleştirmek için açılmaya başlandı. "dedi.

BLINKEN'LE GÖRÜŞTÜ

Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Meksika ve ABD’nin sınır geçişlerinin açık tutulması konusunda anlaştıklarını söyleyen Obrador, "Anlaşmaya varıldı, demiryolu geçişleri ve sınır köprüleri durumu normalleştirmek için açılmaya başlandı. Sınır köprülerinde her geçen gün daha fazla hareketlilik var” dedi.

"MEKSİKA'YA KARŞI ÇOK SAYIGILI"

ABD Başkanı Joe Biden ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu aktaran Obrador, “Kendisi bize, Meksika'ya karşı çok saygılı” ifadelerini kullanarak, Biden'ın düzensiz göçün yoksulluk kaynaklı olduğunu anladığını belirtti.
Biden hükümeti, gelecek yılki ABD’deki başkanlık seçimlerinde önemli bir konu olan düzensiz göçle mücadele için bu ayın başlarında iki önemli demiryolu köprüsü de dahil olmak üzere birkaç geçiş noktasını geçici olarak kapatmıştı.

Etiketler abd meksika sınır geçiş
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