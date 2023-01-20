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ABD'de 12 milyon yıllık balina kafatası keşfi

ABD'de 12 milyon yıllık balina kafatası keşfi
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD )Maryland eyaletinde 12 milyon yıllık olduğu tahmin edilen balina kafatası bulundu.

Chesapeake Koyu'ndaki keşif, ekim ayında bölgede popüler bir aktivite olan fosil ve köpek balığı dişi avcısı Cody Goddard tarafından yapıldı.

Paleontoloji Müzesi Müdürü Stephen Godfrey, bulunan fosili "Paleontolojinin dünya kupasını kazanmış gibi hissettik," sözleriyle tanımladı.

Godfrey, henüz balinanın hangi Miocene türü olduğunu tespit edemediklerini, bunu incelemeye hazır hale getirildikten sonra anlayacaklarını vurguladı.

 Müzeden yapılan açıklamaya göre sertleşmiş kil tortusuna gömülü haldeki 295 kilogramlık kafatasını yerinden çıkarmak ve taşımak iki ay sürdü.

Bölgede şu ana kadar bulunan 'bütünlüğünü en fazla korumuş kafatası' olduğu belirtilen fosile, Cody adı verildi.

Euronews Türkçe'deki habere göre Godfrey, kafatasının müzenin fosil hazırlama laboratuvarına alındığını, özel aletlerle kafatası etrafındaki tortunun temizleneceğini ve bunun aylar sürebileceğini belirtti.

Etiketler abd 12 milyon balina
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