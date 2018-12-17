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  3. 17 Aralık 2018 18:27

ABD'den FETÖ operasyonu: ''Tutuklamalar var''

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin FETÖ operasyonu başlattığı ve tutuklamaların olduğunu açıkladı.

ABD'den FETÖ operasyonu: ''Tutuklamalar var''
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu FBI'ın FETÖ ile ilgili 15 eyalette çalışma yürüttüğünü açıkladı. Çavuşoğlu tutuklamaların da gerçekleştiğini duyurdu. Çavuşoğlu "Esad ile çalışacağız ya da Esad'ı tasvip ediyoruz anlamında bir şey söylemedim" ifadelerini de kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz hiçbir zaman, 'Esad'ın yaptıklarını tasvip ettik' demedik, demeyeceğiz de. Bize sorulan soru; 'adil bir seçimi Esad kazanırsa onunla çalışır mısınız?' 'Böyle bir seçim olduğu sürece herkes durumu gözden geçirir' dedim. 'Esad ile çalışacağız' ya da 'Esad'ı tasvip ediyoruz' anlamında söylemedim." ifadelerini kullandı. 

fetö , tutuklama , abd
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