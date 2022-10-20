AB'den Ukrayna'da kullanılan İHA'lar için İran'a yaptırım

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya insansız hava aracı tedarik ettiği gerekçesiyle İran'a uygulanacak yeni yaptırımlarda anlaştı.

AB'nin Rusya'ya insansız hava aracı tedarik ettiği iddiasıyla İran'a yönelik baskısı artıyor. AB dönem başkanı Çekya tarafından yapılan açıklamada, "3 gün süren görüşmelerin ardından AB büyükelçileri, Ukrayna'yı vuran İran insansız hava araçlarını tedarik eden kuruluşlara karşı alınacak önlemler üzerinde anlaştı. Yazılı prosedür sona erdi. Yaptırımlar bu öğleden sonra yayınlanarak yürürlüğe giriyor" ifadeleri kullanıldı. Kararın rekor sürede alındığı belirtilen açıklamada, “AB ülkeleri, dron teslimatlarından sorumlu 3 kişi ve 1 kuruluşun varlıklarını dondurma kararı aldı. AB ayrıca, daha önceki yaptırımlar listesinde yer alan 4 İranlı kuruluşu daha kapsayacak şekilde yaptırımları genişletmeye hazırdır” denildi.

AB YAPTIRIM SİNYALİ VERMİŞTİ



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya İran tarafından tahsis edilen İHA’lar kullanıyor. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Bakan Kuleba bu tip silahlarla ilgili bilgiler verdi. Biz de bu konuda bilgiler topluyoruz. Bu konuda tepkimizi tüm olanaklarımızla vermeye hazırız. Şimdi kanıt toplamaktayız" demişti.

İRAN-UKRAYNA ARASINDAKİ İHA KRİZİ

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta İran'dan alınan insansız hava araçlarının kullandığına dair iddialar, Kiev-Tahran hattında gerilime neden olmuştu. Kiev yönetimi Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarında İran yapımı kamikaze insansız hava araçları kullandığına dair kanıtlarının olduğunu belirtirken, Tahran yönetimi ise Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere İran'dan Rusya’ya silah gönderildiğine ilişkin iddiaları yalanlıyor. Ukrayna, bu çerçevede geçtiğimiz ay İran'ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi'nin akreditasyonunu iptal etme ve büyükelçilikteki diplomat sayısını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı.