ABD'li Kongre üyelerinden Biden'a Türkiye mektubu: Tehlike arz ediyor

ABD’li 11 Kongre üyesi ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında bir mektup gönderdi.

NTV muhabiri Hüseyin Günay ABD’li 11 Kongre üyesinin ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdiği bilgisini paylaştı.

Hüseyin Günay, mektubu sosyal medya adresinden “ABD’li 11 Kongre üyesi Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdi. Türkiye’ye F-16 satılmamalı Yönetim satışı onaylarsa Kongre bloklar. F-35’ler S400’den dolayı verilmedi . Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike” notuyla paylaştı.

TELE1'de yer alan bilgilere göre, Günay’ın paylaşımında yer alan mektupta Türkiye’nin 40 adet F-16 uçağı ile 8 uçağın iyileştirmesi için kit satın almak istediği yönündeki haberleri endişeyle takip ettiklerini belirten kongre üyeleri, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin Eylül’de yeni bir S-400 hava savunma sistemini satın alabileceğine dair yaptığı açıklamayı anımsatarak, “ABD yapımı bir uçağı, düşman gibi davranmaya devam eden bir anlaşma müttefikine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı göze alamayız” ifadesini kullandı.

Mektupta , ‘Ankara’nın S-400 sistemini satın almasının ardından Türkiye’nin F-35 programından çıkarıldığı’ belirtildi. ABD’de her iki iki parti tarafından desteklenen ve Biden yönetiminde de devam eden söz konusu kararın, F-35 sisteminin Türkiye tarafından riske atılmasını engellediği ifade edildi.

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