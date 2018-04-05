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  2. Güncel
  3. 05 Nisan 2018 20:58

Açıklandı ! 3 bin 560 astsubay alınacak...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından 3 bin 560 astsubay alınacağı açıklandı.

Açıklandı ! 3 bin 560 astsubay alınacak...
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından Jandarma Genel Komutanlığı adına 3 bin 360'ı sözleşmeli, 40'ı muvazzaf, Sahil Güvenlik Komutanlığı adına 160 sözleşmeli astsubay adayı öğrenci alınacak.

JSGA'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak alımlara, 23 Nisan'a kadar "www.jandarma.gov.tr", "www.sahilguvenlik.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" adreslerinden ön başvuruda bulunulacak.

Ön başvuru yapan adaylardan kontenjan miktarlarının 10 katı kadarı (sahil güvenlik güverte ve makine branşları için ön başvurusu kabul edilen tüm adaylar) seçme sınavlarına çağrılacak.

Adaylar daha sonra ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve mülakat aşamalarına katılacak.

Ön başvurular sırasında adaylardan herhangi bir ücret alınmayacak ancak seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylardan 50 lira sınav ücreti alınacak.

Başvurular hakkında ayrıntılı bilgiye Akademi'nin "www.jsga.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

AA

jandarma , sahil güvenlik
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