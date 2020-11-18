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AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI İÇİN KARAR VERİLDİ!
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  3. 18 Kasım 2020 14:23

Açıköğretim sınavları için karar verildi!

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim sistemi, örgün ve uzaktan eğitimde güz yarıyılı dönem sonu sınavlarının çevrimiçi yapılacağını açıkladı.

Açıköğretim sınavları için karar verildi!
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Açıklamada, "COVİD-19 Pandemisi nedeniyle Anadolu Üniversitesi Senatosu öğrencilerin sağlığını riske atmamak amacıyla, 2020-2021 Güz dönemi dönem sonu sınavlarının da çevrimiçi olarak yapılmasına karar verdi. Sınav uygulamasına ilişkin detaylar daha sonra anadolu.edu.tr ve üniversite sosyal medya hesaplarında açıklanacak" denildi.

 

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