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Adana uçağı pilotundan olay olan Azer Bülbüllü anons

Adana seferini yapan bir uçakta pilotun, Azer Bülbül'ün şarkısına atıfla yaptığı anons sosyal medyada gündem oldu. “Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı” diyen pilot, Azer Bülbül'ün 'Yandık sevda ocağında" şarkısından sözler anons etti.

Pegasus Hava Yolları'nın Adana seferini yapan bir uçağın pilotunun, uçuş sırasındaki anonsu sosyal medyada ilgi çekti. Bir yolcunun sosyal medyada paylaştığı videoda uçak Nevşehir üzerindeyken konuşan pilot, “İç Anadolu Bölgesi üzerinde uçmaya devam ediyoruz. Mevki olarak Ürgüp tarafındayız. Adana'ya inişimizi lokal zaman ile saat 20.40'ta yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı” diyen pilot, “Aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim 'Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı, çoğu bitti azı kaldı'. Efendim sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef, sesi güzel olan birisi varsa o söylesin” ifadelerini kullandı.

 

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