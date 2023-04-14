Adana'da bir deprem daha!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.44'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.44'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 14.92 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2023
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Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-04-14
Saat:14:44:11 TSİ
Enlem:37.918 N
Boylam:36.201 E
Derinlik:14.92 km
Detay:https://t.co/RNCzoOVfVT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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