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Adana'da sokak ortasında havai fişekli çatışma

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Adana'da sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşleyerek oyun oynadı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki grubun havai fişekle oynadığı tehlikeli oyun görenleri korkuttu. 

Dün gece saatlerinde sokak ortasında karşı karşıya gelen iki grup, birbirlerine havai fişek ateşledi.

Gençler, atılan havai fişeklerden ara sokaklara girerek ya da park halindeki araçların arkasına saklanarak kurtulmaya çalıştı.

Gruptakiler, sokaktan bir minibüsün geçmesine ve vatandaşların bulunmasına rağmen birbirlerine havai fişek atmayı sürdürdü.


Meydana gelen patlama sesleri nedeniyle park halindeki bir otomobilin alarmının çaldığı olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gençlerin birbiriyle şakalaştığı öğrenildi

Etiketler adana havai fişek
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