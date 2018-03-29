Adana'nın ''kalbi'' çalındı !

Adaba Büyükşehir Belediyesi’nce turistik amaçlı hazırlanan ’Adana’ yazısının ortasındaki ’A’ harfini temsil eden kalp şeklindeki malzeme çalındı.



Adana Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal paylaşım hesapları üzerinden "Dünya Aşıklar Günü diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş’ notuyla olay gündeme geldi.

Görevliler Adana Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü önüne konulan Adana yazısındaki A harfinin yerine yapılan kalp şeklinin bulunması için çalışma başlattı. Kentte daha önce de, Atatürk Parkı’nda bulunan Adana yazısındaki kalp şekli çalınmıştı.