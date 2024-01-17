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Aden Körfezi tezkeresi, TBMM'de kabul edildi

Aden Körfezi tezkeresi, TBMM'de kabul edildi
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TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Deniz Kuvvetleri unsurlarının Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Etiketler körfez tezkere tbmm
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