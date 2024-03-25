Adıyaman ve Adana'da peş peşe depremler

Geçen sene asrın felaketinin yıktığı 11 ilimizin arasında yer alan Adıyaman ve Adana bugün yine peş peşe depremlerle sarsıldı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Adıyaman'ın Aksu-Sincik bölgesinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3.3 olarak kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, depremin saat 11.09 sularında, derinliğinin ise 5.7 kilometre olduğu ileri sürüldü.

Adıyaman'ın ardından da Adana bir depremle sarsıldı. AFAD, Adana'da 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Saat 13.10'da gerçekleşen depremin derinliğinin 7.02 kilometre olarak ölçüldüğü bildirildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Depremin ardından ilçeye bağlı Himmetli Mahallesi'nde bir ilkokulda görevliler öğrencileri tedbir amaçlı dışarı çıkardı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...