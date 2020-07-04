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  3. 04 Temmuz 2020 13:16

Adıyaman'da görüntülendi! Dev çekirge şaşkına çevirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde göl kenarında görülen 25 santimetrelik dev çekirgeyi görüntüleyen çiftçi gözlerine inanamadı.

Adıyaman'da görüntülendi! Dev çekirge şaşkına çevirdi
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Adıyaman Gölbaşı'nda Kurugeçit Mahallesi Gölbaşı Gölü yürüyüş yolu üzerinde yaklaşık 25 santimetrelik dev, etçil çekirge türü görüldü. 

Çekirgeyi gören vatandaş gözlerine inanamadı. Çekirgenin iriliği, çene ve bacaklarındaki dikensi yapıdan dolayı paniğe kapıldı.

Çekirgeyi gören Eyüp Dağlılar, "45 yaşıma geldim ilk defa böyle büyük bir çekirge gördüm boyun antenleri de hesaba katılırsa 25 santimetre kadar olabilir bu çekirgeler ekili arazilere zarar verebilir" diye konuştu.

İHA

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