Sigara içenlere müjde: Yeni sigara paketleri böyle olacak !
Sigara içenlere müjde: Yeni sigara paketleri böyle olacak !
Akaryakıt fiyatlarında indirim ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
Akaryakıt fiyatlarında indirim ! Fiyatlara yansıyacak mı ?
İstanbullulara toplu taşımada büyük müjde: 32 hatta ücretsiz aktarma !
İstanbullulara toplu taşımada büyük müjde: 32 hatta ücretsiz aktarma !
AK Parti'ye yakın gazeteci gözaltında
AK Parti'ye yakın gazeteci gözaltında
Avrupa'nın yeni modası: Penise dolgu yaptırdılar !
Avrupa'nın yeni modası: Penise dolgu yaptırdılar !
AK Parti son noktayı koydu: Türkiye bu yükü kaldıramaz
AK Parti son noktayı koydu: Türkiye bu yükü kaldıramaz
Çin'in yeni savaş makinesi ortaya çıktı ! F-35'ler kaçamayacak
Çin'in yeni savaş makinesi ortaya çıktı ! F-35'ler kaçamayacak
Bunu yapan yandı ! Resmi Gazete'de yayımlandı; cezası çok ağır
Bunu yapan yandı ! Resmi Gazete'de yayımlandı; cezası çok ağır
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Kasım 2018 17:32

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sapık yeniden gözaltında

İzmit'te, 'cinsel taciz'den tutukluyken, adli kontrol şartıyla serbest kalan 74 yaşındaki Alişan Ö.,halk otobüsünde kız çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sapık yeniden gözaltında
A+ A-

Olay, İzmit'in Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.K. (32), D.O. (15) isimli kız çocuğunun halk otobüsünde tacize uğradığı iddiasında bulundu. Annenin şikayetinin ardından bazı aileler de polise giderek, şikayette bulundu. İzmit Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından İzmit ile Tavşantepe Mahallesi arasındaki hatta çalıştırılan halk otobüsünde 3 kız çocuğunu taciz eden Alişan Ö.'i yakaladı. Alişan Ö.'in fotoğrafı, lise öğrencilerine gösterildi. Öğrencilerin teşhisinin ardından gözaltına alınan Alişan Özdemir'in ifadesi alındı.

İMZA ATMASI BİTER BİTMEZ YİNE AYNI SUÇU İŞLEDİ

'Cinsel taciz' suçundan daha önce tutuklanan, bir süre önce de adli kontrol şartıyla serbest kaldığı belirlenen Alişan Ö.'in karakola giderek, imza atmasının bittiği gün yine aynı suçu işlediği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alişan Ö., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

adli kontrol , tacizci , sapık , taciz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM