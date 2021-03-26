Adliye önünde Boğaziçi öğrencilerine gözaltı

İstanbul Adliyesi önünde toplanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine polis müdahale etti. Gözaltına alınan öğrencilere destek olan çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde hakkında soruşturma açılan bir öğrenciye destek vermek için gösteri yapan 12 öğrenci dün gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrenciler bugün adliyeye sevk edilecekti. Arkadaşlarına destek ve gözaltıları protesto etmek için İstanbul Adliyesi önünde toplanan öğrencilerin etrafı polis ekiplerince çevrildi. Dağılmaları için yapılan uyarının ardından öğrenciler gözaltına alınarak Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.