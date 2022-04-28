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Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmamış

Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmamış

Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatlar aracılığıyla örgütü yönettiği tespit edilen Adnan Oktar’ın avukat görüşmelerinin kayıt altına alınmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar ile görüşme gerçekleştiren avukatların, avukatlık görevleri dışında örgüt lideri tarafından verilen talimatları örgüt mensuplarına ilettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. 

 Örgüt içi çözülmelerin önüne geçilmeye çalışıyor

Avukatların Oktar’ın talimatlarını taşıyarak örgüt içindeki çözülmelerin önüne geçmeye çalıştığı öğrenilirken Başsavcılık, örgüt faaliyetlerinin devam etmesini engellemek için Adnan Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasını talep etti. Başsavcılık, ayrıca örgüt faaliyetlerinin önüne geçilmesi için Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin kayıt altına alınmasını istedi.

 3 ay süreyle görüşmeleri kayıt altına alınacak

Talebi değerlendiren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Adnan Oktar’ın avukatlarla görüşmesinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verdi. Mahkeme, Oktar’ın avukatına veya avukatın sanığa verdiği belge ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulmasına da karar verdi. Mahkeme, bu aşamada görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılması talebini ise reddetti. 

Etiketler Adnan Oktar adnan hoca inşallah maşallah örgüt cezaevi
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