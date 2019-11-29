Adnan Oktar davasında şok sözler: Düğününe çağırmadı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 161'i tutuklu 165 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada "örgüt üyeliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Fatma Ceyda Ertüzün savunma yaptı.

1998 yılında bir trafik kazasında yaşamını yitiren eski DYP milletvekili Tevfik Ertüzün’ün eşi olan sanık Ertüzün, geçimini, eşinden kalan 10 bin lira emekli maaşıyla karşıladığını söyledi.

Davanın müştekilerinden olan oğlu Emre Yaşar Ertüzün’e acıdığını belirten sanık Ertüzün, "Ben ona ömrümü, gençliğimi verdim. Şurada karşımda oturuyor annesini izliyor. Kardeşine, bana, teyzelerine, dayısına iftira atıyor. Yetim olduğu için Adnan Bey herkesten daha çok ilgi gösterdi çocuklarıma. Oğlumun söylediklerinin hepsi iftira. Aramızdan para için ayrıldı. Tasvip etmediğim bir evlilik yaptı. Beni düğününe dahi çağırmadı. Gelinimi getirip elimi bile öptürmedi." ifadelerini kullandı.

Eşinden ve babasından kalan mirası "infak" adı altında örgüte devrettiği iddialarını kabul etmediğini öne süren Ertüzün, "Adnan Bey ne bizim mirasımızı bilir, ne de ilgilenir. Zaten ihtiyacı da yoktur. Babamdan bana verilen gayrimenkulleri kardeşim Oktar Babuna'nın Amerika’daki tedavi masraflarına harcadım." dedi.

Ertüzün, savunmasının devamında bir takım siyasi isimler ve bürokratlarla görüştüğünü, bunu siyasi çıkar için değil Allah rızası için yaptığını öne sürdür, müşteki avukatlarının sorduğu sorulara ise cevap vermedi.

Diğer sanıklar da kendilerine iftira atıldığını belirterek, suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Savunmaların ardından, yasal süre gereği sanıkların aylık tutukluluk incelemesine geçildi.

Söz alan duruşma savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, henüz sanık savunmalarının tamamlanmamış olması, istenen cezaların üst sınırını dikkate alarak tüm tahliye taleplerini reddetti.

Duruşmaya 3 Aralık’ta devam edilecek.