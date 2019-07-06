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  3. 06 Temmuz 2019 11:43

Adnan Oktar'ın akrabası tahliye edildi

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Mete Oktar, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Adnan Oktar'ın akrabası tahliye edildi
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Bir yıldır cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın yakın akrabası 75 yaşındaki Mete Oktar sağlık sebeplerinden tahliye edildi. 

Mete Oktar'ın yanı sıra Seyhun Şanda ve Ozan Süer isimli iki örgüt üyesi de sağlık sebepleri dolayısıyla denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı.
 
 
 

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