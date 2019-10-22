AFAD Amasra Kalesi'nde kayaların çöktüğü inceleme yaptı

Amasra’da, 2 bin metre uzunluğundaki kale surlarının altındaki kayalara, Karadeniz’in dalgaları zarar vermeye başladı. Kale duvarları ve burçları tutan kayalıklarda denize doğru büyük kaya çökmeleri yaşandı. Bu sabah saatlerinde Amasra Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığına ait bot ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri kayaların denize devrildiği bölgede inceleme yaptı. Ekipler ayrıca bölgeyi kayıt altına almak için fotoğraf ve görüntü kaydı yaptı. Kayaların yıkıldığı bölgede kale duvarlarının arka tarafında bulunan evler için risk ve tehlike oluşturup oluşturmadığı, ne kadarlık alanda çökmenin yaşandığı gibi teknik konular konusunda rapor hazırlanacağı bildirildi.