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  3. 25 Ağustos 2020 19:25

AFAD Giresun'daki son durumu açıkladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını açıkladı.

AFAD Giresun'daki son durumu açıkladı
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Giresun'daki selin ardından 2 bin 522 kişilik ekip ve 691 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında, 172 vatandaş kurtarıldı.

Sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolundan 92'si çalışmalarla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 26 köy yolunu açma çalışmaları sürdürülüyor.

Elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 63 köy ile 7 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Kalan 7 köy ve 1 mahalle için çalışmalar devam ediyor.
İyileştirme ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü Dereli, Doğankent, Tirebolu ve Giresun merkezde toplam 28 ekip çalışmaya devam ediyor. Zarar tespit çalışmaları Dereli'de tamamlandı, Doğankent'te ise 10 ekiple sürüyor.

Sel ve heyelanların ardından kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, AFAD'ın 2 mobil koordinasyon TIR'ı da bölgede çalışmalarına devam ediyor.

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