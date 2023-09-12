AFAD İstanbul depremi için en riskli ilçeleri açıkladı

Deprem gerçeğini maalesef yalnızca deprem olunca hatırlayan Türkiye'de uzmanlar Marmara Bölgesi'nde 7 büyüklüğüne varabilecek hatta 7'yi bile aşabilecek bir deprem beklerken, AFAD olası bir İstanbul depreminde en büyük risk taşıyan 15 ilçeyi açıkladı...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Türkiye'nin dört bir yanında da küçük ve orta şiddetli depremler yaşanmaya devam ediyor.

Kahramanmaş ve Hatay depremleri, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini yeniden hatırlattı. Devlet millet el ele verip, depremin yol açtığı yaraları kısa sürede sardı.





Sabah'ta yer alan habere göre, beklenen İstanbul depremi konusunda ise bir uyarı daha yapıldı. En riskli 15 ilçe açıklandı. AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği vurgulandı.

Depremin en çok etkileyeceği ilçeler şöyle sıralandı:

Avcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Esenyurt

Fatih

Küçükçekmece

Maltepe

Pendik

Sultanbeyli

Tuzla

Üsküdar

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...