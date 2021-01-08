AFAD'a ''namaz molası can aldı'' soruşturması!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 Ağustos 2020 günü meydana gelen olayda, bir eve içme suyu bağlantısı yapan Kenan Ak (20), çökme sonucu yaklaşık 5 metre derinlikte toprak altında kaldı. Olayı gören ağabey Hayati Ak (25), kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Ancak bu sırada meydana gelen ikinci toprak kaymasında Hayati Ak da göçük altında kaldı. Olay yerine giden itfaiye ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar, göçük altında kalan iki kardeşi kurtarmak için seferber oldu. Samsun’dan yola çıkan AFAD ekibi, olay yerine gelmeden Hayati Ak’ın cansız bedeni çıkarıldı.

Ekip, Kenan Ak’ı kurtarma çalışmaları sürerken olay yerine geldi ancak kısa bir süre sonra onun da cansız bedeni göçük altından çıkarıldı. AFAD ekibinin geç geldiğini ileri süren yurttaşların şikâyeti üzerine Samsun Valiliği’nin başlattığı soruşturma, AFAD ekibinin olay yerine 3-5 kilometre kala 5-7 dakika kadar namaz ve ihtiyaç molası verdiği ortaya çıktı. Tutanaklara göre altı kişiden oluşan AFAD ekibi il merkezinden saat 19.20’de hareket etti.

Cumhuriyet’ten Cemil Ciğerim’in haberine göre, ekibi taşıyan aracın şoförü E.K. yazılı savunmasında şunları söyledi: “Olay yerine 3-5 kilometre kala aracı durdurarak namaz kılma hususunda daha yüksek sesli konuşmalar gerçekleşti. Yapılan tartışmalara müdahil olamadım. Ancak araç içerisinde aracın durmasına yönelik yüksek sesli ve hararetli konuşmalar arttığından, aracın durmasına yönelik talepler olduğundan ve araç içerisinde oluşan ortam aracı sağlıklı bir şekilde kullanmama engel teşkil ettiğinden, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek adına, aracı durdurmak zorunda kaldım. Duraklama yaklaşık 5-7 dakika sürmüştür. Bu esnada araçtan inmedim. Personelin araca dönmesini bekleyerek herkes araca döndüğünde olay mahalline ulaşmak üzere tekrar harekete geçtim.”

MOLA MAKUL SAVUNMASI

Ekipte yer alan S.D. savunmasında “Acil durum ihbarı gelir gelmez ekiple beraber derhal olay yerine intikal ettik. 5-7 dakikalık mola ise, 2 saatlik yol düşünüldüğünde, hayatın olağan akışı içerisinde son derece makuldür. Takribi 130 km yolu ise 83 km hızla 1 saat 34 dakikada aldık ve olay yerine son derece seri bir şekilde intikal ettik. Dolayısıyla burada şahsımın ve AFAD ekibinin herhangi bir gecikmesi söz konusu değildir” dedi.