AFAD'dan korkutan acil durum uyarısı

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle AFAD tarafından cep telefonlarına acil durum uyarısı gönderildi.

Türkiye'de cep telefonlarına gönderilen acil durum bildirimi paniğe neden oldu.

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle AFAD, cep telefonlarına "Hayati Uyarı Bildirimi" uyarısı gönderdi. Uyarı mesajında, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız" ifadeleri yer aldı.

SİREN SESİ KORKUTTU

Siren sesiyle birlikte gönderilen mesaj, sosyal medyada gündem oldu. Birçok vatandaş siren sesi nedeniyle paniğe kapıldığını ifade etti.