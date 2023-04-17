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Afyonkarahisar'da feci kaza! 16 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da feci kaza! 16 yaşındaki iki genç hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde direğe çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Şevval A. (16) ile yanındaki arkadaşı Meryem Y. (16) hayatını kaybetti.

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesi baraj yolunda meydana geldi. Şevval A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Şevval A.'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Meryem Y.'yı ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak Y. da müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Şevval A. ve Meryem Y.'nın cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı. A. ve Y.'nın cenazelerinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Etiketler feci kaza kaza trafik
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