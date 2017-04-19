Ahır çöktü koyunlar telef oldu

Van'ın Başkale İlçesine bağlı Akçalı Mahallesi'nde, Necat Yalçın'a ait ahırın sağanak yağışlardan çökmesi sonucu 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Başkale'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Akçalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Necat Yalçın'ın ahırı, gece etkili olan aşırı yağış nedeniyle çöktü. Ahırında bulunan 40 koyununun telef olduğunu belirten Yalçın, yetkililerden yardım istedi. Yalçın, "Yaklaşık bir haftadır, sürekli yağmur yağıyor. Geç saatlere kadar da ahırı sürekli kontrol ediyordum. Ama dün akşam biz yattıktan sonra ahır çökmüş ve sahip olduğumuz 40 koyunu sabah tamamen telef olmuş halde bulduk. Tek geçim kaynağımızı da kaybettik. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.







