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Ahmet İbanoğlu’ndan eski hakemlerine iddialarına cevap

Ahmet İbanoğlu’ndan eski hakemlerine iddialarına cevap
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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından gündeme getirilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade etti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemlerin hakem atamaları ve VAR sistemi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklama yapan Ahmet İbanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir Türk Hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız.

Son günlerde eski hakemler tarafından dile getirilen ve kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır.

Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların kamuoyu tarafından ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır.”

Etiketler Ahmet İbanoğlu MHK Başkanı başkan
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