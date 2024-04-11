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Ailesiyle piknik yaparken kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuktan acı haber

Ailesiyle piknik yaparken kaybolmuştu: 2 yaşındaki çocuktan acı haber
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cesedi dere yatağında bulunduğunda ortaya çıktı.

Kozluca Mahallesi'nde dere kenarında ailesiyle piknik yapan Muhammed H. (2), ebeveynlerinin yanından uzaklaşarak kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

 Jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, ANDA ve İNDAK arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Yaklaşık iki saat süren arama çalışma sonucunda çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince dere yatağında bulundu.

Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler ailesi piknik Çocuk
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