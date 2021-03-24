AK Parti kongresi nedeniyle tepki çeken Bakan Koca'dan yeni paylaşım

AK Parti'nin bugün gerçekleşen 7. Olağan Kurultayı'ndaki kalabalık nedeniyle tepki çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tepkileri umursamadan bir paylaşımda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti'nin bugün gerçekleşen 7. Olağan Kurultayı'ndaki kalabalık nedeniyle tepki çekti. Koca, tepkileri umursamadan yeniden Genel Başkan seçilen Erdoğan'ı kutlamak için tweet attı.

Sosyal medyada AK Parti kongresi nedeniyle başlatılan tag çalışması "#FahrettinKocanerede"yi görmezden gelen Sağlık Bakanı, attığı tweette "ilim"den bahsetti.



Fahrettin Koca'nın tepkileri umursamadan yaptığı paylaşım şöyle:

"Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan Ak Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum."