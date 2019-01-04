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  3. 04 Ocak 2019 10:10

AK Parti küskünlerin peşine düştü

Yerel seçimler öncesinde AK Parti'nin teşkilatlardaki küskün ve kırgınları geri kazanmak için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

AK Parti küskünlerin peşine düştü
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AK Parti, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için bugüne kadar 75 il ve 58 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. MHP adaylarının destekleneceği Adana, Mersin, Manisa ve Osmaniye’nin dışında kalan Aydın ve Muğla büyükşehir belediye başkan adaylarının hafta sonu duyurulmasının beklendiği AK Parti’de, manifestonun açıklanmasından sonra da 19 Şubat’tan itibaren resmi seçim kampanyası başlatılacak. Bu tarihe kadar adaylar, kendi programlarını uygulayacak, 19 Şubat’tan sonra ise parti genel merkezinin belirlediği günlük programlara uymaları istenecek. Adayların, programa uyup uymadıkları saatlik takip edilecek. İllerdeki seçim koordinasyon merkezlerinin belirlediği programlara aday adayı olmasına rağmen, aday gösterilmeyen partililerin de katılımı istenecek.

GENEL MERKEZE RAPOR EDİLECEK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; yedi binin üzerinde aday adayının başvurduğu AK Parti’de, aday olamayanların seçimlerde çalışıp çalışmadıkları seçim koordinasyon merkezleri aracılığı ile takibe alınacak. Programlara gelmeyenler veya mevcut adayın aleyhinde çalışanlar anında genel merkeze rapor edilecek. AK Parti kurmayları, bu kapsamda her il ve ilçede tüm aday adaylarının katılımı ile istişare toplantıları yapmaya başladıklarını dile getirdi. Bu toplantılarda, aday adaylarında oluşan kırgınlık-küskünlüklerin giderilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, katıldığı teşkilat toplantılarında “Ben aday değilim, öyleyse bana ne denilmemeli, tam aksine kendisi belediye başkanı adayıymış gibi hırsla çalışmalı” uyarısında bulunuyor.

Türkiye Gazetesi

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