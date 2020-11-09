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  3. 09 Kasım 2020 20:50

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan koronaya yakalandı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan koronaya yakalandı
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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Sevgili hemşehrilerim yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Dualarınızı bekliyorum. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." ifadelerine yer verdi.

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