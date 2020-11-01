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  3. 01 Kasım 2020 17:18

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören koronavirüse yakalandı

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören koronavirüse yakalandı
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Milletvekili Ören, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine eşiyle Kovid-19 testi yaptırdığını belirtti.

Hem kendisinin hem eşinin test sonucunun pozitif çıktığını ifade eden Ören, şunları kaydetti:

"Hamdolsun genel sağlık durumumuz iyi. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah tez vakitte bu hastalığı atlatıp memlekete hizmet noktasında çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."

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