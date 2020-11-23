AK Parti ve MHP 5'i büyükşehir 6 ili daha kaybediyor!

31 Mart Yerel Seçimleri'nde başta İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya, gibi büyükşehirleri kaybeden AKP ve MHP olası bir yerel seçimde 5 büyükşehir ve bir il belediyesini daha kaybedecek.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz kişisel Youtube kanalında bugün belediye seçimi olsa AKP'nin elindeki Bursa, Balıkesir, Denizli, Uşak ve Samsun belediyeleri ile MHP'nin elindeki Manisa Belediyesi'nin CHP ve İYİ Parti'ye geçeceğini açıkladı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Özkiraz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün seçim olsaydı... Bursa, Balıkesir CHP'ye. Manisa, Samsun,Denizli ve Uşak İYİ Partiye geçecek durumda. hükümetin performansı belediyelere de yansıyor."