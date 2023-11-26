AK Parti'de 81 ilde temayül yoklaması heyecanı

AK Partide seçim hazırlıkları sürerken partinin aday belirleme sürecindeki önemli süreçlerinden biri olan temayül yoklaması yapılacak.

AK Parti’de yerel seçim hazırlıklarında yeni bir aşamaya giriliyor. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ile milletvekillerinden oluşan komisyonların gözetim ve denetiminde yapılacak yoklamada, 81 ilde yaklaşık 160 bin AK Partili oy kullanacak.

Oylama sırasında tarafsızlığın korunması için komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmemesine özen gösterildi.

KOMİSYON BAŞKANLARI

Dijital ortamda tüm Türkiye'de aynı anda yapılacak yoklama sürecini yönetecek bazı illerin komisyon başkanları şöyle:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başkanlığındaki komisyon Ankara, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin başkanlığındaki komisyon İstanbul, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığındaki komisyon İzmir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci başkanlığındaki komisyon Antalya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen başkanlığındaki komisyon Adana, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ başkanlığındaki komisyon Konya, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin başkanlığındaki komisyon Kayseri, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel başkanlığındaki komisyon Diyarbakır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan başkanlığındaki komisyon Gaziantep, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığındaki komisyon Hatay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki komisyon Kahramanmaraş, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin başkanlığındaki komisyon Kocaeli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri başkanlığındaki komisyon Manisa, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki komisyon Mersin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın başkanlığındaki komisyon Muğla, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki komisyon Yozgat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığındaki komisyon Sakarya.”

YAVUZ: SON KARARI KOMİSYON VERECEK

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara’da temayül yoklaması sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Yavuz, “Tüm Türkiye'de teşkilat mensubu arkadaşlarımızın görüşünü almış ve bu görüşleri Sayın Cumhurbaşkanımıza saat 16.00 itibarıyla arz etmiş olacağız.” dedi.

Belediye başkanlığına aday olmak isteyen memurlar için son istifa tarihinin 1 Aralık olduğunu hatırlatan Yavuz, “Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu olduğu bir tablo karşımıza çıkacak.” dedi.

Yavuz, partideki aday belirleme sürecinin sürdüğünü, son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı komisyonun vereceğini söyledi.