AK Parti'den 11 gündür söndürülemeyen orman yangını için skandal sözler

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 11 gündür devam eden orman yangınını AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, “Yaygara” olarak yorumladı.

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını 11. gününde devam ederken yangına yeterli müdahale edilmediğine dair yapılan eleştirilere AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, tepki çeken bir açıklamada bulundu.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, orman yangıyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti'li Sercan Özaydın, “Hizmeti fotoğraf, siyaseti iftira zanneden kimseler bilmeliler ki; Hozat ilçemizde çıkan yangına devletimiz tüm imkanlarıyla müdahale etmektedir. Bugün arazözlerle, yarın uçaklarla… Tunceli halkımız; Bu yaygara ile üstü örtülmeye çalışılan asıl gerçeği çok iyi biliyor!” ifadelerini kullandı.

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