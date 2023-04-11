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AK Parti'den İstanbul'un 2 yakasına, 2 çılgın proje daha

AK Parti'den İstanbul'un 2 yakasına, 2 çılgın proje daha
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ”İstanbul’da 1,5 milyon acil ve öncelikli dönüşmesi gereken konut var. Yüzde 20’si çok acil” dedi. Kurum, 500 bin konutun dönüşümüyle ilgili iki yakada ‘uydu kentler’ planladıklarını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlarsa hazırlık için uyarmaya devam ediyor.

 Habertürk’e konuşan Bakan Kurum, İstanbul’da 695 bin konutun dönüşümünün yapıldığını belirterek “Deprem riski olan konutları yeniledik. Şu anda İstanbul’un 39 ilçesinde 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Daha da güçlendirerek bu iradeyi ortaya koymak zorundayız. İstanbul’da 1,5 milyon acil ve öncelikli dönüşmesi gereken konut var. Yüzde 20’si çok acil” dedi.

‘İstanbul’da iki yakada uydu kentler kuracağız’

Bakan Kurum, İstanbul’daki 1,5 milyon riskli konutun 500 binini olduğu yerde dönüştüreceklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Kalan 500 bin konutumuz için Anadolu ve Avrupa Yakası’nda uydu kentler planlıyoruz. 10 bin konutun temelini bu ayın 22’sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile atacağız. İstanbul’u kaderine terk edemeyiz. Ehliyetsiz, liyakatsiz insanlara terk edemeyiz. İmar barışı çıkarmak gibi gündemimiz yok. İstanbul’u hep birlikte yeniden inşa etmemiz lazım. İnşallah 14 Mayıs’ta zaferimizi kazanacağız. Milletimizin refahına odaklanacağız. Gelecek kaygısı çekmeden, sadece milletimizin geleceğinin kaygısı için mücadele edeceğiz.”

 

Etiketler uydu kent murat kurum bakan kurum anadolu yakası avrupa yakası ak parti
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