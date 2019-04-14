AK Parti'den MHP'ye köfte faturası !

Tokat’ın Erbaa İlçesi 91 bin liralık protokol faturasıyla karıştı. Belediye Başkanlığı son seçimde AK Parti’den MHP’ye geçti. Ancak yeni Belediye Başkanı MHP’li Ertuğrul Karagöz önünde, selefi AK Parti’li Başkan Hüseyin Yıldırım’dan kalma 91 bin liralık Akçaabat Köftesi faturasını buldu. Seçimden 3 gün öncesinin tarihini taşıyan Faturayı düzenleyen işletmenin sahibi Ali Gör SÖZCÜ’ye, “3 yıllık, bakan, milletvekili yemek faturası. Ödenmesi için yargıya başvurdum.'' dedi.

Erbaa'yı karıştıran 28 Mart 2019 tarihli faturanın, 2015'ten beri ilçeye gelen bakan, milletvekili, üst düzey bürokratın ağırlanması sırasında verilen yemekleri içerdiği bildirildi. Yine, Belediyece karşılanan bazı şehit yemeklerinin de faturaya dahil olduğu belirtildi. Seçimi kaydeden AK Parti'li Yıldırım'ın ödemediği faturayı, işletme sahibi tahsil için uğraşıyor. Restoran sahibi Ali Gör, “Fatura, 2015-2018 arasını kapsıyor. Eski Başkan ödemeden gitti. Belediye ödemek zorunda. Yeni başkanımızın da bilgisi var” dedi.