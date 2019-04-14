Araç sahipleri dikkat ! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor...
Araç sahipleri dikkat ! Bunu yaptırmayanlara ceza geliyor...
Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü !
Facebook, Instagram ve WhatsApp çöktü !
AK Parti'den ''Olağanüstü İtiraz'' açıklaması
AK Parti'den ''Olağanüstü İtiraz'' açıklaması
TBMM Başkanı Şentop ''FETÖ'' önergesini işleme koymadı !
TBMM Başkanı Şentop ''FETÖ'' önergesini işleme koymadı !
İzmir Belediye Başkanı'ndan Asya, Amerika ve Avrupa hamlesi
İzmir Belediye Başkanı'ndan Asya, Amerika ve Avrupa hamlesi
Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor ! Tarih verildi...
Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor ! Tarih verildi...
İstanbul'da hava nasıl olacak ? Meteoroloji'den uyarı geldi
İstanbul'da hava nasıl olacak ? Meteoroloji'den uyarı geldi
Hukukçulardan YSK'ya çağrı: ''İmamoğlu'na mazbatasını verilmeli''
Hukukçulardan YSK'ya çağrı: ''İmamoğlu'na mazbatasını verilmeli''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Nisan 2019 15:14

AK Parti'den MHP'ye köfte faturası !

Tokat'ın Erbaa ilçesinde AK Parti'den devraldığı MHP'li belediye başkanı 91 bin liralık köfte faturasıyla karşılaştı.

AK Parti'den MHP'ye köfte faturası !
A+ A-

Tokat’ın Erbaa İlçesi 91 bin liralık protokol faturasıyla karıştı. Belediye Başkanlığı son seçimde AK Parti’den MHP’ye geçti. Ancak yeni Belediye Başkanı MHP’li Ertuğrul Karagöz önünde, selefi AK Parti’li Başkan Hüseyin Yıldırım’dan kalma 91 bin liralık Akçaabat Köftesi faturasını buldu. Seçimden 3 gün öncesinin tarihini taşıyan Faturayı düzenleyen işletmenin sahibi Ali Gör SÖZCÜ’ye, “3 yıllık, bakan, milletvekili yemek faturası. Ödenmesi için yargıya başvurdum.'' dedi.

Erbaa'yı karıştıran 28 Mart 2019 tarihli faturanın, 2015'ten beri ilçeye gelen bakan, milletvekili, üst düzey bürokratın ağırlanması sırasında verilen yemekleri içerdiği bildirildi. Yine, Belediyece karşılanan bazı şehit yemeklerinin de faturaya dahil olduğu belirtildi. Seçimi kaydeden AK Parti'li Yıldırım'ın ödemediği faturayı, işletme sahibi tahsil için uğraşıyor. Restoran sahibi Ali Gör, “Fatura, 2015-2018 arasını kapsıyor. Eski Başkan ödemeden gitti. Belediye ödemek zorunda. Yeni başkanımızın da bilgisi var” dedi.

Sözcü

köfte , fatura , mhp , ak parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM