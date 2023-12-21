AK Parti'den yerel seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimlere ilişkin açıklamasında, AK Parti'nin 10 ildeki aday çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından önemli başlıklar:

-Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkması için her türlü çalışmalar devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Balıkesir, İzmir, Samsun, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep gibi illerde bu çalışmalar tamamlanacak. Diğer illerde de yapılacak. Derinlemesine bir istişare yapılıyor.

-Teşkilatlarımızın güçlü bir şekilde seçimlere hazırlandığı ve en güçlü şekilde ittifakımızın çıkması için temasların sürdüğünü biliyoruz. Yerel seçimlerle birlikte bütün başarıların taçlanması bakımından bunu önemli görüyoruz.

-Bütün bu yoğunluk içinde Cumhurbaşkanımızın dış siyasetteki en önemli gündemi Gazze, temasları sürüyor. Gazze'deki insanlık dışı durumun sona ermesi, iki devletli çözüme giden yolun açılması ve soykırımı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için temasları sürüyor.

-Cumhurbaşkanımız deprem illerindeki çalışmaları yakından takip ediyor. Pazartesi günü İstanbul'da bir toplantı yapılacak.

-10 ilde aday çalışmaları tamamlandı. Son illerle de görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanımızın mesaisi bugünlük sonlanmış olacak.

-Şimdiye kadar illerde çeşitli ilçelerle ilgili de olmak üzere temayüller yapıldı, şimdi daha derin bir istişare yapılarak talepler genel merkezde değerlendirildi. Biraz vaktimiz var ve küçük bir revizyon da yapabiliriz.

-Müzakereler sona erip liderler son kararı verdikten sonra bu adaylar açıklanacak. Bazı haberler yansıyor, 'sorun var' diye, bu müzakerenin doğası gereği olan şeyler. Bahçeli'nin de dediği gibi AK Parti ile MHP arasında çözülemeyecek sorun yok. Diğer ortaklarla ilgili de sonuçlar var, genel merkezimiz bunları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı arasında bir sorun yok, iki parti arasındaki görüşmeleri yürüten heyet de deneyimli ve başarılı arkadaşlar. Verimli bir iş birliği devam ediyor.

PİYADE OKULUNDAKİ ROZET TARTIŞMASI

-CHP Genel Başkanının Güler'e dönük ifadeleri kınanacak ifadeler. Kendisinin ne kimseye akıl verecek hali ne de aklını başına getirecek bir tutumu olmalıdır. Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup. CHP köklü bir parti. CHP'de üslubun bu noktaya gelmiş olması aslında CHP'ye gönül veren vatandaşları da rahatsız eden bir durum.

-Teğmenler arasında tartışma diye bir konuda bahsediliyor. TSK'da Atatürk'ün hatırasına saygıdan taviz verilmez, karşı bir durum hemen cezalandırılır. İstenilmeyen bir şey olursa buna herhangi bir teğmen kendiliğinden müdahale edemez. Ne Atatürk'e saygısızlığa müsaade edilir, ne de biz buna müdahale ediyoruz diye bir duruma izin verilir. TSK herkesin kendi başına buyruk davranabileceği bir yer olamaz. TSK içinde birtakım gruplaşmalar olduğu yönünde iddialar var. İyi niyetli yaklaşım nedir elinizde bir belge varsa bunu bakanla paylaşırsınız, bakan da bunu değerlendirir. Ama bunun dışında böyle bir tutum yakışıksızdır. Bu sadece sahibinin alnına yazılır.

-İYİ Parti ve CHP arasındaki tartışma ibretlik bir durum. 6'lı masa ile memleket yönetilmez demiştik, ne kadar işlevsiz oldukları ortaya çıktı. Bir parti diyor ki, bizim Cumhurbaşkanı adayı olarak önerdiğimiz adaylar bizim partimizin iç işlerine karışıyor. Kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ediyorlardı. Bu durum kendilerini bağlar ama artık bu millete saygısızlık haline geldi. 5 ay önce birlikte poz veriyordunuz şimdi ne oldu? Sonuç olarak siyaset, milletin desteği ve millet için yapılır. Bir siyasi bırakın siz, bırakın bir ittifak kurmayı kendi partileri içindeki tartışmaları yönetemez hale geldiler, bu da siyasetin nasıl yapılmaması gerektiğiyle ilgili kayda geçmiştir.