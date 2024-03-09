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AK Partili aday daha başkan seçilmeden belediye işçilerini sıraya dizdi!

AK Partili aday daha başkan seçilmeden belediye işçilerini sıraya dizdi!
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AK Parti'nin Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz'ın Edremit Belediyesi'nin bir şantiyesinde çalışan işçileri karşısına dizip kahvaltı ettiği anlar tepki çekti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı Muhammed Vurmaz, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri şantiyesinde seçim çalışması yaptı.

AK Parti'nin Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz'ın Edremit Belediyesi'nin bir şantiyesinde çalışan işçileri karşısına dizip kahvaltı ettiği anlar tepki çekti.

Vurmaz'a AK Parti İlçe Başkanı Murat Tuna ve MHP İlçe Başkanı Gökhan Selcan da eşlik etti. Şantiye işçileri, elleri önde ayakta beklerken, AK Partili siyasetçiler simitle kahvaltı yaptılar ve seçimlerde oy istediler.

AK Parti'nin Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz'ın Edremit Belediyesi'nin bir şantiyesinde çalışan işçileri karşısına dizip kahvaltı ettiği anlar tepki çekti.

Vurmaz, şantiye ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Güne başlangıcı, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri Şantiyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla kahvaltı programında buluşarak yaptık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizlere gönlünü açan hemşehrilerime teşekkür ederim. Ortak akla dayalı yönetim anlayışımızla, Edremit'in güçlü yarınlarında buluşmak dileğiyle" dedi.

AK Parti'nin Edremit Belediye Başkan adayı Muhammed Vurmaz'ın Edremit Belediyesi'nin bir şantiyesinde çalışan işçileri karşısına dizip kahvaltı ettiği anlar tepki çekti.

Emekçilerin, siyasetçiler karşısında ayakta beklemesi tepki çekti.

KAMU BİNASINDA PROPAGANDA YASAK

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerce ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esaslarının belirlendiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı 20 Aralık 2023 günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, seçim takvimi başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde sözlü propaganda yapılması yasaklandı.

Etiketler ak parti edremit edremit belediyesi muhammed vurmaz
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