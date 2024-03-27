AK Partili adaydan skandal sözler: ''Bize Rumelili lazım değil''

AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz skandalları bitmek bilmiyor. Vurmaz bu sefer de Rumelili olan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzattı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti’nin adayı Muhammed Vurmaz halka seslenirken skandal ifadeler kullandı.

Daha önce bir şantiyedeki seçim çalışması sırasında işçileri karşısında ayakta bekleterek oturup kahvaltı yapan Vurmaz bu sefer de "Bize Rumeli lazım değil" diyerek Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzattı.

Edremit'te seçim çalışması sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Vurmaz, yaptığı konuşmada “Bize Rumeli lazım değil” diyerek Edremit gibi göçmen Rumeli şehrinden de büyük tepki aldı.