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  3. 24 Eylül 2020 08:59

AK Partili belediye başkanı koronavirüse yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı AK Partili Necati Okay korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Okay'ın sağlık durumu iyi.

AK Partili belediye başkanı koronavirüse yakalandı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı AKP'li Necati Okay, korona virüse yakalandı. Okay, hastanede tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Halsizlik şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne giden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine Okay, hastanede tedaviye alındı. Tedavisi süren Necati Okay, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Son günlerde kendimi iyi hissetmiyordum. Hastaneye başvurdum ve doktorlarımızın Covid-19'dan şüphelenmesi üzerine yapılan testte korona virüs testim pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, ilaç tedavisine başlandı ve sağlık da çok şükür çok çok iyi" dedi.

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