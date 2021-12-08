AK Partili Belediye Başkanı'ndan olay tepki: ''Ne kadar gay varmış haberimiz yok ya...''

AK Partili Dilova Belediye Başkanı Hamza Şayir'in belediye meclisi toplantısında söylediği "Dilovası'nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için biz gayiz de bizim cinsel haklarımıza saldırı var da burada geçinemiyoruz diyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya" sözleri büyük tepki çekti.

Kocaeli’nin AK Partili Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Aralık ayı belediye meclisi toplantısında gençler için sarf ettiği sözler tepki çekti. Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre, Aralık ayı belediye meclisi toplantısında söz alan Saadet Partili meclis üyesi Turan Tekgül’ün vatandaşı dar boğaza sürükleyen zamlarla ilgili konuşmasını bölen Hamza Şayir, milli görüşün baş parmak işaretini göstererek, “Bakın burada milliyetçiyim diye geçinen ilçe başkanlarına da söylüyorum; Çocuklarınızı buraya gönderirken belli bir posterin altında fotoğraf çektiriyorsunuz. Sonra üyelik yaptırıyorsunuz. İlgili parti hangisiyse üyelik sildirip oradan üye yaptırıyorsunuz. Sonra gittiğiniz yerde sanal bir manşet yapıyorsunuz. Dilovası’nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için biz gayiz de bizim cinsel haklarımıza saldırı var da burada geçinemiyoruz diyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya” diye konuştu. Şayir’e toplantı salonundan tepkiler yükseldi. CANLI YAYIN KESİLDİ Yaşanan olaya tepki gösteren merhum Dilovası CHP İlçe Başkanı Kerem Aydemir’in kızı, millet ittifakı ile Saadet Partisi meclis üyesi seçilen İnci Aydemir oturumu terk etti. Şayir’in konuşmaları üzerine sosyal medya hesapları üzerinden verilen meclis canlı yayını kesildi. (Kaynak)