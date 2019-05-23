AK Partili belediye başkanını Erdoğan'a şikayet ettiler

Türkiye Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Balıkesirspor, ligi 15. sırada, düşme hattının hemen üzerinde tamamladı. Takımın başarısız sonuçlar almasının ardından taraftarlar 31 Mart seçimleri öncesi AK Partili Yücel Yılmaz’ın verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek CİMER’e şikayet kampanyası başlattı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, taraftarlar seçim öncesi Yücel’in kentteki bilboardlarda yer alan afişlerinin de olduğu fotoğrafların şikayet dilekçesine eklenmesini talep etti. Kampanyaya destek olunması çağrısı yapan taraftarların CİMER’e gönderilmesini istediği şikayet metninde şu ifadeler yer aldı:

"Merhabalar. Ben Balıkesir’de yaşayan ve Balıkesir şehrinin takımı Balıkesirspor’u tutan bir vatandaşım. Şehrimizin yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdiği sözleri tutmuyor! Seçimlerden önce katıldığı programlarda, seçim propagandasında ve gönderdiğim görüntülerden birinde mevcut olduğu gibi şehrin farklı noktalarına 'Yücel Yılmaz ile Şampiyon Balıkesirspor' yazılı billboardlar ile Balıkesirspor'a destek olacağını ve başarılı olması için mücadele edeceğini belirtmiştir.

'BALIKESİRSPORUMUZA SAHİP ÇIKMIYORLAR'

Yeni görevinde 1 aylık süreyi geçmesine rağmen herhangi ciddi bir adım atmamış ve seçimden sonra bile verdiği sözleri yerine getirmemiştir! Yücel Yılmaz ile Balıkesirspor camiasının arasında bu yaşanan da ilk değildir! Daha önce Karesi Belediye başkanlığı yaptığı dönemde de, yine gönderdiğim görüntülerde mevcut olduğu gibi biz Balıkesirspor taraftarları ve Balıkesirspor camiası ile sorunlar yaşamıştır. Balıkesirspor’a gelecek bağışı, Karesi Basket takımına aktarmışlardır ve bu konuyla alakalı mercek altına alınmışlardır. Balıkesir şehrinin en büyük markası Balıkesirspor için, kulübün kapısına kilit vurun demişlerdir! Karesi Basket, yağlı güreşler ve deve güreşleri üzerinden bir rant düzeni kurmuşlardır! Geldiğimiz noktada, belediyelerimizi inanılmaz bir şekilde borçlandırmışlardır ve tasarrufu kendilerinin yapması lazımken, Balıkesirspor’umuza bedelini ödettirmeye çalışmaktadırlar! Balıkesirsporumuza sahip çıkmıyorlar! Bu önemli konunun, Cumhurbaşkanlığı makamınca değerlendirilmesini istiyorum.”





