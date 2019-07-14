AK Partili belediyeden skandal adım !

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşunun temellerinin atıldığı 4 Eylül Kongresine ev sahipliği yapan Sivas’ta, AK Partili Belediye İstiklal Caddesi’nin adını “Şehit Muhammed Mursi Caddesi” olarak değiştirdi.
50 yıllık İstiklal Caddesi'ne, yargılandığı mahkeme salonunda ölen Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mursi'nin adının verilmesi, STK'ların tepkisini çekti.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Belediye Meclisi toplantısında alınan isim değişikliği kararı onay için Valilik'e gönderildi.