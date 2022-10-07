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  3. AK Partili isim sokakta pankart açtı: ''İşsizim, iş istiyorum''

AK Partili isim sokakta pankart açtı: ''İşsizim, iş istiyorum''

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Dörtyol’da elinde “iş arıyorum” yazılı döviz taşıyan yurttaşın görüntülerini paylaşarak “Biz, işsizlik var deyince ‘işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler’ belki kendi üyelerine inanır” dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Dörtyol’da elinde tuttuğu dövize “İşsizim, SSK güvenceli iş istiyorum. AK Parti üyesi 2002-2022” yazan bir yurttaşın görüntülerini paylaştı.

Bulut, bugün yaptığı paylaşıma şu notu yazdı:

“’İŞSİZLİK YOK’ DİYENLER BELKİ KENDİ ÜYELERİNE İNANIR”
“Adana Dörtyol’da elindeki dövizle iş arayan vatandaş, Saray’ın kendi tabanından nasıl koptuğunu açıkça gösteriyor. Biz, işsizlik var deyince ‘işsizlik yok, iş beğenmeme var diyenler’ belki kendi üyelerine inanır.”

Etiketler Burhanettin Bulut ak partili ak parti üyesi işsizim işsiz
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