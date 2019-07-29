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  3. 29 Temmuz 2019 14:17

AK Partili meclis üyesi ve yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı.

AK Partili meclis üyesi ve yeğenini şehit eden terörist yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olan teröristin, yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Erzurum'da, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlenmiştir" denildi.

AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük (63) ile yeğeni Ahmet Küçük (30), geçen 18 Haziran'da Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, terk edilmiş aracın içinde başlarından vurulmuş olarak bulunmuştu.

DHA

ak parti , terörist , erzurum
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