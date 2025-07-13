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AK Partili Mehmet Metiner Açılımda çığır açtı: PKK'lılara ''terörist'' diyenleri eleştirdi!

AK Partili Mehmet Metiner Açılımda çığır açtı: PKK'lılara ''terörist'' diyenleri eleştirdi!
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Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından sürece ilişkin "terörist" söylemini "zehirli" ilan ederek "dün dünde kaldı" dedi.

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta PKK'ya yaptığı kendini feshetme ve silah bırakma çağrısının ardından 9 Temmuz'daki ikinci video mesajı sonrasında Cuma günü Irak'ın Süleymaniye kentinde 30 PKK'lı terörist silahlarını yakmıştı.

Terörsüz Türkiye sürecinde teröristlerin silah yakmasıyla ilgili açıklamalar ve gelişmeler devam ederken AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner ise sosyal medya üzerinden eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere "terörist" diyenleri hedef alarak "zehirli bir dille süreç karşıtlığı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Metiner sosyal medya paylaşımına gelen tepkiler sonrasında paylaşımını kaldırmasa da, paylaşımını yorumlara kısıtladı.


Metiner paylaşımında, "dün dünde kaldı ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Örgüt kendini feshediyor, silahlarını bırakıyor ama o birileri “terör-terörist” söylemleri üzerinden zehirli bir dille süreç karşıtlıklarını suretimizden görünerek sürdürmeye çalışıyorlar.

Yeni dönem eski dönemin zehirli dili üzerinden sabote edilmek isteniyor düpedüz.

Bizi birbirimize yakınlaştıracak kelimelere ihtiyacımız var.

Dün dünde kaldı.

Dünün kelimeleriyle ne yeni bir gün ve ne de yeni bir gelecek inşa edilir, biline!"

 

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Etiketler mehmet metiner terörist PKK pkklı terör terör örgütü paylaşım ak parti
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