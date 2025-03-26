AK Partili milletvekillerinden Espressolab'a ''destek'' ziyareti

Aralarında Mustafa Varank'ın da yer aldığı AK Partili milletvekilleri, CHP lideri Özel'in açıkladığı CHP'nin boykot listesinde liste başındaki Espressolab'ın bir şubesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptıkları eylemlerin 6’ncı gününde bir boykot listesi açıkladı.

Boykot çağrısına Espresso Lab isimli kahveci zinciriyle başlayan Özel, “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espresso Lab’tan içmeyin. Bundan sonra Espresso Lab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve beraberindeki diğer AK Partili milletvekilleri TBMM'de verilen arada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından kahve zinciri Espressolab'in Ankara'daki bir şubesini ziyaret etti.

AK Partili Varank, Espressolab'ten yaptığı paylaşımda "Burada durumlar iyi, gençler mutlu, vekiller mutlu..." ifadelerini kullandı.