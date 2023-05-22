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AK Parti'nin kalesindeki 2. tur seçim anketi sonuçları açıklandı

AK Parti'nin kalesindeki 2. tur seçim anketi sonuçları açıklandı
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HBS Araştırma şirketi her seçim dönemi AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'deki Cumhurbaşkanlığı 2'nci turu seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

Hbs Araştırma Şirketi, 19 Mayıs'ta Kayseri'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için bir anket yaptı. Anket, Kayseri'de bin 200 seçmenle gerçekleştirildi.

Anketin sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,3
( Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimde yüzde 63,33 oy almıştı. )

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30,5
( 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu Kayseri'de yüzde 27,48 oy almıştı. )

Ankete göre Kayseri'deki kararsız seçmen oranı ise yüzde 4,2
( Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise 14 Mayıs'ta Kayseri'de yüzde 8,83 oy aldı. )

HBS Araştırma şirketi her seçim dönemi AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'deki Cumhurbaşkanlığı 2'nci turu seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

Etiketler hbs hbs araştırma anket seçim anketi kayseri anket sonucu
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