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AK Parti'nin seçim çalışmasına saldırıda gözaltı sayısı yükseldi

AK Parti'nin seçim çalışmasına saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
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AK Parti'nin seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. 

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

 

DHA

Etiketler ak parti seçim çalışması aziz yeniay
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